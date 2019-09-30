"Пристегни ребенка!": Госполиция начинает новую кампанию

Госполиция по-прежнему регистрирует много аварий, в которых страдают дети, потому что они не были пристегнуты или не находились в детском автокресле.

Согласно статистике, в 2018 году в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 236, а погибли четыре ребенка в возрасте до 12 лет.

В этом году до 24 сентября в автоавариях пострадали 160 детей, погибли двое. Схожая статистика свидетельствует о том, что взрослые по-прежнему не обращают должного внимания на безопасность детей в автомобилях, в том числе многие не используют ремни безопасности

- за неправильную перевозку детей в автомашинах в прошлом году было составлено 399 протоколов, в этом году - уже 282.

Начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис подчеркнул, что ответственность за происшествия, в результате которых травмы получают пассажиры-дети, самым прямым образом ложится на плечи взрослых.

"Пристегивание маленького пассажира или перевозка в автокресле - не просто формальное требование или прихоть полиции, а предпосылка безопасности детей, которая должна быть само собой разумеющейся. Взрослые должны сделать все, чтобы защитить ребенка во время поездки", - заявил Крапсис.

В свою очередь руководитель Дирекции безопасности дорожного движения Андрис Лукстиньш напомнил, что даже при скорости 50 километров в час в момент аварии ребенок, вес которого составляет 20 кг, летит вперед с силой, эквивалентной одной тонне.