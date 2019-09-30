Кезбере все же оставит должность руководителя NEPLP

Информация об этом опубликована на официальной странице LTV в социальной сети Twitter.

🔴 @NEPLPadome vadītāja Dace Ķezbere šodien rakstīs atlūgumu un darba attiecības ar NEPLP pārtrauks 15. decembrī. To viņa paziņoja, šodien tiekoties ar @LatvijasTV darbiniekiem. pic.twitter.com/HhPxLgV76j — LTV Panorama (@ltvpanorama) September 30, 2019

На прошлой неделе в кулуарах Сейма говорили о том, что Кезбере на этой неделе может заявить об отставке.

Ранее летом Кезбере допускала возможность своего ухода, но отложила решение на сентябрь, а в сентябре заявила, что уходить пока не собирается, так как NEPLP работает в неполном составе.

С инициативой отстранения Кезбере от должности ранее выступил министр юстиции Янис Борданс.

Латвийская ассоциация журналистов обратилась в Сейм с требованием уволить всех членов NEPLP.

Организация просила Сейм безотлагательно включить в повестку дня вопрос об оценке работы членов правления совета, а также незамедлительно разработать и ввести новую модель управления СМИ.

Aссоциация считает, что нынешний NEPLP недостаточно компетентен, ответственен и не нацелен на конструктивное взаимодействие со средствами СМИ в решении важных для них вопросов.

У NEPLP сложился конфликт с большинством представителей этой сферы и не видны признаки того, что ситуация будет улучшаться.

NEPLP лишился доверия медиаорганизаций и их сотрудников, говорится в письме Ассоциации Сейму.

Ассоциация также добавляет, что по поводу соответствия деятельности ряда членов совета репутационным требованиям высказаны обоснованные сомнения.