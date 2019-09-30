Пн, 30.09.2019
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Видео: Певица прыгнула с балкона в толпу поклонников

Louna

ФОТО: https://www.instagram.com/vit_bass/

Российская рок-исполнительница и вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян на одном из своих рок-концертов забралась на второй этаж клуба и спрыгнула прямо в толпу. Об этом свидетельствуют фото и видео в Instagram. 

К счастью, артистку поймали поклонники и вынесли к сцене. Но такой безумный стейдждайвинг наблюдается редко. Обычно он осуществляется со сцены. Некоторые музыканты делают ныряние со сцены частью своего выступления.

Комментаторы положительно отнеслись к поступку Лусинэ. 

"Страшно смотреть", "Это очень смело и круто", "Как ты ещё и петь в этот момент умудряешься?", "Отличный прыжок", - писали люди под видео. 

Лусинэ Геворкян - русскоязычная певица и автор песен, вокалистка рок-групп Tracktor Bowling (с 2004 по 2017 годы) и Louna (с 2008 года). В декабре 2018 года артистка выступила в Риге. Ее концерт посетило несколько сотен человек. 

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