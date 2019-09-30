Видео: Певица прыгнула с балкона в толпу поклонников

Российская рок-исполнительница и вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян на одном из своих рок-концертов забралась на второй этаж клуба и спрыгнула прямо в толпу. Об этом свидетельствуют фото и видео в Instagram.
К счастью, артистку поймали поклонники и вынесли к сцене. Но такой безумный стейдждайвинг наблюдается редко. Обычно он осуществляется со сцены. Некоторые музыканты делают ныряние со сцены частью своего выступления.
Комментаторы положительно отнеслись к поступку Лусинэ.
"Страшно смотреть", "Это очень смело и круто", "Как ты ещё и петь в этот момент умудряешься?", "Отличный прыжок", - писали люди под видео.
Лусинэ Геворкян - русскоязычная певица и автор песен, вокалистка рок-групп Tracktor Bowling (с 2004 по 2017 годы) и Louna (с 2008 года). В декабре 2018 года артистка выступила в Риге. Ее концерт посетило несколько сотен человек.