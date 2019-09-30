Представлен имидж 31-й Рижской недели моды

Организатор RIGA FASHION WEEK, Балтийская федерация моды, представила имиджевую фотографию 31-й сессии Рижской недели моды, которая будет использована для продвижения мероприятия в грядущем сезоне. Этой осенью RFW пройдет с 29 октября по 2 ноября, и в рамках Недели будут представлены коллекции одежды сезона весна-лето 2020 от латвийских и зарубежных дизайнеров моды.