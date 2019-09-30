Пн, 30.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

Представлен имидж 31-й Рижской недели моды
Уже скоро!

ФОТО: Пресс-фото

Организатор RIGA FASHION WEEK, Балтийская федерация моды, представила имиджевую фотографию 31-й сессии Рижской недели моды, которая будет использована для продвижения мероприятия в грядущем сезоне. Этой осенью RFW пройдет с 29 октября по 2 ноября, и в рамках Недели будут представлены коллекции одежды сезона весна-лето 2020 от латвийских и зарубежных дизайнеров моды.

Автором имиджа 31-й Рижской недели моды стала фотограф Вика Аниско (@vikaniska). На фото изображена модель Ксения Герасик (@ksywai) в наряде из новой весенне-летней коллекции латвийского бренда MCouture (@mcouturestudio). Над образом также работали дизайнер марки Юлия Малахова и визажист Екатерина Хлопова (@ketmakeup).

"Этот наряд из новой весенне-летней коллекции MCouture не только передает ДНК бренда, но и отображает модные тенденции следующего сезона -

нежный пастельный цвет мяты и ярко-красный scarlet red сочетаются друг с другом и придают образу мечтательную дерзость",

- рассказывает Юлия Малахова, дизайнер MCouture. Презентация коллекции MCouture 30 октября станет первым показом в рамках RIGA FASHION WEEK на площадке Hanzas Perons.

Riga Fashion Week меняет свою локацию >>>

ФОТО: Пресс-фото

Этой осенью RIGA FASHION WEEK пройдет с 29 октября по 2 ноября. Во время Недели моды состоятся показы коллекций одежды лучших латвийских модельеров и дизайнеров из других стран сезона весна-лето 2020, а также другие образовательные и развлекательные мероприятия.

Следите за новостями: www.rfw.lv.

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