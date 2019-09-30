4 неочевидных признака, которые могут указывать на развитие рака печени
Медики предупреждают, что на ранних стадиях развития рака печени могут возникать неочевидные признаки, которые можно заметить только в том случае, если следить за собой, знать особенности своего организма и, конечно, регулярно обследоваться.
Специалисты назвали первые симптомы рака печени, которые могут показаться довольно необычными, пишет МедикФорум. Например, отвращение к еде, из-за чего, соответственно, пропадает аппетит и человек худеет.
Кроме того, при появлении злокачественной опухоли в печени может наблюдаться быстрая утомляемость.
Также, по мнению экспертов, для развитии данного онкологического заболевания характерны повышение температуры тела и тремор.
Говоря же о признаках рака вообще, эксперты британской благотворительной организации Cancer Research UK, выделили еще три симптома, которые на первый взгляд выглядят неочевидными. Вот они:
- неожиданная охриплость голоса;
- утолщение концевых фаланг пальцев;
- сильная потливость по ночам.