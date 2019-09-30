Пн, 30.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

Можно ли носить носки с тапками? Максим Галкин поделился новым милейшим видео с дочкой
Деликатность от Лизы

ФОТО: скриншот instagram.com/elizaveta_galkinaa

Как известно, 18 сентября, детям, пожалуй, самой известной пары российского шоу-бизнеса - Аллы Пугачевой и Максима Галкина - исполнилось шесть лет. Звездные родители не прячут своих малышей и с удовольствием делятся трогательными фото и видео с участием Гарри и Лизы, давая поклонникам возможность следить за тем, как они растут.

Особой любимицей пользователей соцсетей с самого первого своего появления в них, стала Лиза - живая и непосредственная, как все дети, и невероятно эмоциональная и артистичная (есть в кого!). Кроме того, у этой очаровательной девочки с ангельской внешностью, кажется, есть ответ на любой вопрос, причем порой ее умозаключения весьма интересны и неожиданны.

Чуть более часа назад Максим опубликовал в своем аккаунте в Instagram новое видео с участием дочери.

На кадрах Лиза сначала гордо демонстрирует свой  многофункциональный наряд - шорты-юбку, объясняя его достоинства, а затем по просьбе папы делится своим мнением на тему "можно ли носить носки с тапками".

"Д - Деликатность", - так лаконично подписал этот ролик шоумен. Смотрите!

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