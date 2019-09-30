Можно ли носить носки с тапками? Максим Галкин поделился новым милейшим видео с дочкой

Особой любимицей пользователей соцсетей с самого первого своего появления в них, стала Лиза - живая и непосредственная, как все дети, и невероятно эмоциональная и артистичная (есть в кого!). Кроме того, у этой очаровательной девочки с ангельской внешностью, кажется, есть ответ на любой вопрос, причем порой ее умозаключения весьма интересны и неожиданны.