Можно ли носить носки с тапками? Максим Галкин поделился новым милейшим видео с дочкой
Как известно, 18 сентября, детям, пожалуй, самой известной пары российского шоу-бизнеса - Аллы Пугачевой и Максима Галкина - исполнилось шесть лет. Звездные родители не прячут своих малышей и с удовольствием делятся трогательными фото и видео с участием Гарри и Лизы, давая поклонникам возможность следить за тем, как они растут.
Особой любимицей пользователей соцсетей с самого первого своего появления в них, стала Лиза - живая и непосредственная, как все дети, и невероятно эмоциональная и артистичная (есть в кого!). Кроме того, у этой очаровательной девочки с ангельской внешностью, кажется, есть ответ на любой вопрос, причем порой ее умозаключения весьма интересны и неожиданны.
Чуть более часа назад Максим опубликовал в своем аккаунте в Instagram новое видео с участием дочери.
На кадрах Лиза сначала гордо демонстрирует свой многофункциональный наряд - шорты-юбку, объясняя его достоинства, а затем по просьбе папы делится своим мнением на тему "можно ли носить носки с тапками".
"Д - Деликатность", - так лаконично подписал этот ролик шоумен. Смотрите!