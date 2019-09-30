Спрыгнувший с борта судна Tallink финн: "Я больше не буду играть своей жизнью"

Aurelia только закончила 18-часовой переход из Хельсинки в Таллинн. Капитан яхты Теэт Лая сказал Postimees, что яхта как раз получила разрешение на вход в Таллиннский порт, как портовая служба передала, что в порту человек прыгнул за борт судна. Служба спрашивала у экипажа яхты, не может ли тот вытащить мужчину из воды.

"К счастью, мы сразу заметили в воде человека. Мы подошли к нему, и два члена экипажа втянули его с кормы в лодку. На корме установлена лестница, которая тянется до поверхности воды, и вытаскивание по ней человека не представляет собой особых трудностей", - сказал Лая.

Спрыгнувшего с борта Silja Europa финна спасла команда яхты Aurelia. ФОТО: Toomas Verrev

Вытащенный из воды мужчина был в верхней одежде включая куртку. Экипаж яхты доставил спасенного финна на причал, где медики с Silja Europa оказали ему первую медицинскую помощь. Почему мужчина прыгнул за борт, он спасателям не сказал.

Лая добавил, что спасенный был в шоке и с признаками гипотермии, но оказался в состоянии самостоятельно сойти на сушу с борта яхты.

Молодой человек прыгнул с борта стоящего в D-терминале судна Silja Europa в 3.25. На судне была поднята тревога, экипаж и работники порта приступили к спасательной операции, сказала пресс-секретарь Tallink Катри Линк.