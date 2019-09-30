Кезбере свою отставку объясняет политическим давлением на NEPLP

Она указала, что такое давление было замечено со стороны многих политиков, однако особенно выделила среди них главу комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артуса Кайминьша (KPV LV).

Кезбере также подчеркнула, что ее заявление еще должно быть рассмотрено в NEPLP, а затем оно будет передано в комиссию по правам человека и общественным делам. Поясняя, почему именно 15 декабря было назначено сроком ее отставки, Кезбере заявила, что это даст время найти нового претендента на должность главы совета.

Как сообщалось ранее, руководитель NEPLP Даце Кезбере решила уйти с должности с 15 декабря. Об этом она заявила сегодня на встрече с работниками Латвийского телевидения (LTV).

На прошлой неделе в кулуарах Сейма говорили о том, что Кезбере на этой неделе может заявить об отставке.

Ранее летом Кезбере допускала возможность своего ухода, но отложила решение на сентябрь, а в сентябре заявила, что уходить пока не собирается, так как NEPLP работает в неполном составе.

С инициативой отстранения Кезбере от должности ранее выступил министр юстиции Янис Борданс.