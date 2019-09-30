Организаторы Олимпиады в Токио аннулировали тысячи проданных билетов

"Во время первого периода продаж билетов организаторы игр в Токио пришли к выводу, что примерно 30 000 человек пытались приобрести билеты с помощью ненастоящих документов", - говорится в сообщении. "Используя неподходящую информацию, приобретено 6900 билетов на 150 различных соревнований".

Общая стоимость билетов составляет 1,6 миллионов долларов (неполные 1,5 миллиона евро).

В данный момент неизвестно, кто виновен в этой сделке, однако местные СМИ сообщают, что у организаторов соревнований уже есть подозрения по поводу одной конкретной группы.

Сейчас организаторы Олимпиады сотрудничают с полицией и в дальнейшем будут следить за ходом торговли.

Первая волна продажи билетов началась в мае, когда их могли купить только жители Японии. Жителям, приобретая билет, нужно было зарегистрировать в интернете, дополнительно указав, где на стадионе они хотели бы сидеть.

В ходе этой волны было продано примерно 3,2 миллиона билетов, а в августе последовала вторая волна продажи для тех, кто не успел купить билеты ранее.