СКА нанёс рижскому "Динамо" пятое поражение подряд

Счёт в первом периоде открыл Артём Зуб, который принял шайбу, сделал ложный бросок, объехал ворота и забросил в пустые. Отметим, что ворота рижан в этом матче защищал новичок команда Андрей Макаров.

Во втором периоде зрители голов не увидели, а в самом начале заключительной 20-минутки Ярослав Дыбленко во второй раз огорчил Макарова.

В заключительном периоде рижане больше владели инициативой, прессинговали и имели возможность отличиться, но удача в этот вечер была на стороне гостей. Хороший момент, чтобы сократить отставание в счёте был у Брендона Макмиллана, но канадец умудрился с метра не попасть по пустым воротам.

В концовке встречи питерцы убежали 2 в 1, Евгений Кетов отдавал на Наиля Якупова, но Кристофер Берглунд в падении попытался прервать передачу и отправил шайбу в сосбственные ворота. 3:0 - победа СКА. Рижане продолжают занимать последнее место в Западной конференции, имея в своём активе всего 6 очков.

Следующий матч "Динамо" проведёт против омского "Авангарда". Игра состоится 2 октября в Риге. Затем рижане отправятся в Москву, где 5 октября скрестят клюшки с ЦСКА.