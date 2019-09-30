Пн, 30.09.2019
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Названа возможная причина смертей, связанных с курением вейпа

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Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Впервые Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что употребление ТГК (активное вещество в марихуане) через вейп связано с сотнями случаев заболевания легких и минимум 12 случаев смерти в США.

В пятницу на пресс-конференции представители центра сообщили, что новые результаты расследования наводят на мысль, что причина заболеваний и смертей связана с ТГК.

Ранее представители центра сообщили, что многие из заболевших признались, что употребляли через вейп продукты ТГК, однако сначала исследователи не связывали это с возникновением болезни.

Данные, использованные в исследовании, собраны у более чем 500 пациентов. 77% из них признались, что курили как ТГК, так и никотин. 36% сказали, что курили только продукты с ТКГ, а 16% признались, что курили только никотин.

Вся эта информация основана на ответах пациентов.

Эксперты рассказали, что заболевшие или умершие любители вейпа в большинстве курили наполненные ТГК картриджи Dank Vapes. Dank Vapes - очень популярный бренд, его легко приобрести в магазине или в интернете. Из 86 человек, болезнь легких которых связана с вейпом, примерно 70% признались, что курили именно картриджи Dank Vapes.

"Мы посреди сложного расследования, которое проходит во всех штатах, в которых появилась опасная для жизни болезнь", - рассказала представитель центра Анне Шишет.

Пока что зафиксировано 805 случаев, когда болезнь легких связана с употреблением вейпа. В свою очередь уже 12 случаев закончились летально.

"Печально, но я считаю, что умерших больше, чем официально сообщалось", - добавила Шишет.

Впрочем, несмотря на то, что ученые и нашли связь между ТГК и заболеваниями легких, причинно-следственная связь так и не доказана.

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