Названа возможная причина смертей, связанных с курением вейпа

В пятницу на пресс-конференции представители центра сообщили, что новые результаты расследования наводят на мысль, что причина заболеваний и смертей связана с ТГК.

Ранее представители центра сообщили, что многие из заболевших признались, что употребляли через вейп продукты ТГК, однако сначала исследователи не связывали это с возникновением болезни.

Данные, использованные в исследовании, собраны у более чем 500 пациентов. 77% из них признались, что курили как ТГК, так и никотин. 36% сказали, что курили только продукты с ТКГ, а 16% признались, что курили только никотин.

Вся эта информация основана на ответах пациентов.

Эксперты рассказали, что заболевшие или умершие любители вейпа в большинстве курили наполненные ТГК картриджи Dank Vapes. Dank Vapes - очень популярный бренд, его легко приобрести в магазине или в интернете. Из 86 человек, болезнь легких которых связана с вейпом, примерно 70% признались, что курили именно картриджи Dank Vapes.

"Мы посреди сложного расследования, которое проходит во всех штатах, в которых появилась опасная для жизни болезнь", - рассказала представитель центра Анне Шишет.

Пока что зафиксировано 805 случаев, когда болезнь легких связана с употреблением вейпа. В свою очередь уже 12 случаев закончились летально.

"Печально, но я считаю, что умерших больше, чем официально сообщалось", - добавила Шишет.