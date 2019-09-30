Иранский генерал: уничтожение Израиля - "достижимая цель"

Уничтожение Израиля - "достижимая цель", в понедельник заявил иранский военачальник, бригадный генерал Хоссейн Салами, сообщает AFP.
"Этот злой режим нужно стереть с карты, и это уже не мечта, а достижимая цель", - цитирует Салами гвардейское новостное агентство Sepah.
За четыре десятилетия после исламской революции в Иране "мы смогли получить силу, чтобы уничтожить коварный сионистский режим", сказал он.
Несмотря на то, что в высказываниях Салами нет ничего необычного со стороны иранских чиновников, слова прозвучали во время, когда увеличилось международное давление в связи с ядерной программой Ирана, кроме того, несколько вооруженных инцидентов увеличили опасения о возможной конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией.
В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из ядерного договора между Ираном и мировыми державами и начали против Ирана кампанию "максимального давления", выразив поддержку премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.
Высказывания Салами широко отражают и иранские новостные агентства Tasnim и Fars, близкие к ультраконсервативному лагерю Ирана.
Иранские генералы регулярно говорят о желании уничтожить Израиль и утверждают, что могут стереть с лица земли Тель-Авив.