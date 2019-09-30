Иранский генерал: уничтожение Израиля - "достижимая цель"

Несмотря на то, что в высказываниях Салами нет ничего необычного со стороны иранских чиновников, слова прозвучали во время, когда увеличилось международное давление в связи с ядерной программой Ирана, кроме того, несколько вооруженных инцидентов увеличили опасения о возможной конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией.