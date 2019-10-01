Государство полностью оплатит прививку от гриппа для беременных и детей до двух лет

По данным Министерства здравоохранения, до сих пор беременным женщинам компенсировалось 50% стоимости вакцины, а детям до двух лет - 100%, однако этот процесс был достаточно сложен - нужно было получить рецепт, пойти в аптеку, купить там вакцину, а затем вернуться к семейному врачу, который сделает прививку.