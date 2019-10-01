Вт, 1.10.2019
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Государство полностью оплатит прививку от гриппа для беременных и детей до двух лет

Иллюстративное фото

ФОТО: Lukas Schulze / DPA

С 1 октября этого года государство будет полностью оплачивать вакцины против гриппа для беременных женщин и детей в возрасте до двух лет, свидетельствуют вступившие сегодня в силу поправки к правилам вакцинации.

По данным Министерства здравоохранения, до сих пор беременным женщинам компенсировалось 50% стоимости вакцины, а детям до двух лет - 100%, однако этот процесс был достаточно сложен - нужно было получить рецепт, пойти в аптеку, купить там вакцину, а затем вернуться к семейному врачу, который сделает прививку.

Поэтому, чтобы снизить нагрузку на врачей и улучшить доступность противогриппозной вакцины, а также обеспечить единый подход к предоставлению вакцин, финансируемых государством, вакцина против гриппа для беременных женщин и детей в возрасте до двух лет будет включена в календарь вакцинации.

Это также соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, поскольку беременные женщины и маленькие дети находятся в группе повышенного риска, добавило министерство.

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