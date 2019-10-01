В Центральной Европе бушуют ураганы: обесточены тысячи домов, есть жертвы

В Словакии во время шторма погибла 14-летняя школьница, на которую упало огромное дерево. Рядом с ней находились одноклассники. Сколько точно детей получили ранения, не сообщается.

В Германии также бушевал страшный ветер. Там тоже падающее дерево убило человека. Оно упало на крышу автомобиля. Удар пришёлся как раз на водительское сидение. Спасти мужчину не удалось.

Из-за ураганного ветра, который местами, по сведению метеорологической службы Германии, достигал ста метров в секунду, было нарушено движение железнодорожного транспорта. Из-за стихии власти закрыли междугородные маршруты.

В Польше ранены два человека после того как ветер перевернул прицеп грузового автомобиля. По данным правительственного Центра безопасности, без электричества остались 125 тысяч потребителей.

Ураган задел и Чехию. Там тоже поваленные деревья перегородили движение и порвали линии электропередач. Более десяти тысяч домов остались без света.

Очень сильный шторм наблюдается и в Балтийском море, в связи с чем власти выдали предупреждение.