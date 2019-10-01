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  • Diena: Оперативная информация Национальных вооруженных сил по ошибке рассылалась посторонним

Diena: Оперативная информация Национальных вооруженных сил по ошибке рассылалась посторонним

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Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В течение по крайней мере полутора месяцев, а, возможно, намного дольше, оперативная информация Национальных вооруженных сил (НВС) по ошибке ежедневно рассылалась в том числе совершенно посторонним лицам, пишет Diena.

Министр обороны Артис Пабрикс и Служба военной разведки и безопасности хранят молчание о произошедшем.

В распоряжении издания Diena есть скриншоты с десятками текстовых сообщений. Эти сообщения предоставляют оперативную информацию о различных событиях в НВС с указанием конкретной даты и времени.

Большая часть этой информации касается иностранных военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, фактически только российских, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии.

Однако в течение более длительного периода времени неизвестному кругу лиц отправлялась и гораздо более конфиденциальная информация, включающая предупреждения, объявляемые в Национальных вооруженных силах, повышенную боеготовность и тому подобное. 

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