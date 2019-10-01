Diena: Оперативная информация Национальных вооруженных сил по ошибке рассылалась посторонним

В течение по крайней мере полутора месяцев, а, возможно, намного дольше, оперативная информация Национальных вооруженных сил (НВС) по ошибке ежедневно рассылалась в том числе совершенно посторонним лицам, пишет Diena.
Министр обороны Артис Пабрикс и Служба военной разведки и безопасности хранят молчание о произошедшем.
В распоряжении издания Diena есть скриншоты с десятками текстовых сообщений. Эти сообщения предоставляют оперативную информацию о различных событиях в НВС с указанием конкретной даты и времени.
Большая часть этой информации касается иностранных военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, фактически только российских, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии.
Однако в течение более длительного периода времени неизвестному кругу лиц отправлялась и гораздо более конфиденциальная информация, включающая предупреждения, объявляемые в Национальных вооруженных силах, повышенную боеготовность и тому подобное.