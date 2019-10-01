Diena: Оперативная информация Национальных вооруженных сил по ошибке рассылалась посторонним

Министр обороны Артис Пабрикс и Служба военной разведки и безопасности хранят молчание о произошедшем.

В распоряжении издания Diena есть скриншоты с десятками текстовых сообщений. Эти сообщения предоставляют оперативную информацию о различных событиях в НВС с указанием конкретной даты и времени.

Большая часть этой информации касается иностранных военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, фактически только российских, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии.