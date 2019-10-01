Россиянка Ласицкене стала первой трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Лаисцкене заняла первое место с результатом 2,04 метра - эту высоту она взяла с первой попытки. Второе место завоевала 18-летняя украинка Ярослава Магучих, а бронзовая медаль досталась американке Вашти Каннингэм.

Two over 2.04m 😱



Mariya Lastiskene wins high class high jump in flawless fashion.



Yaroslava Mahuchikh breaks world U20 record to secure silver.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/MrX4EX3af7 — IAAF (@iaaforg) September 30, 2019

26-летняя Ласицкене стала первой в истории легкоатлеткой, которая трижды становилась чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Ранее россиянка брала золото в Пекине (2015) и Лондоне (2017). По две золотых медали на чемпионатах мира у болгарки Стефки Костадиновой, Хестри Клоэт из ЮАР и хорватки Бланки Влашич.

Ласицкене также является двукратной чемпионкой мира в помещении (2014, 2018) и четырёхкратной победительницей "Бриллиантовой лиги" (2014, 2017, 2018, 2019).