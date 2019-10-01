В Риге выступит Полина Гагарина

В пятницу, 13 марта, в Арене Рига с большим концертом выступит популярная российская исполнительница Полина Гагарина. Об этом сообщает портал balticevents.info. Певица представит своё новое шоу "Обезоружена".
Полина Гагарина запомнилась многим еще на проекте "Фабрика звезд-2", в котором одержала победу. При этом она является многократным лауреатом премии "Песня года", а также заняла второе место в конкурсе "Евровидение".
Гагарина выступит с концертной программой, подготовленной совместно с командой студии интерактивных медиа "Сила Света". Шоу, подготовка к которому длилась около года, состоится незадолго до дня рождения певицы и станет полным сюрпризов для многочисленных поклонников.
"Это больше, чем выступление – это самый главный на сегодняшний день концерт в моей творческой биографии, с современными диджитал-декорациями, хореографической постановкой, звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями. Ребята из "Силы Света" сделали фантастические диджитал–проекции, с помощью которых зал, в котором находятся зрители, трансформируется до неузнаваемости".
Частью визуального шоу стали уникальные костюмы Полины и ее танцевальной команды, придуманные специально для концерта в ателье Alexander Terekhov.
Полина Гагарина выступит как с известными песнями, так и с композициями из последнего альбома. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.
Галерея: Концерт Полины Гагариной в Таллине