Первый канал выпустил программу с участием медиков о возможном диагнозе Анастасии Заворотнюк

Поклонники и представители СМИ считают, что состояние актрисы тяжелое. Поэтому она не выходит на связь с фанатами.

Информация о состоянии звезды невероятно противоречивая. Кто-то сообщает, что она пришла в сознание и дышит самостоятельно. Но есть и такие, кто уверены, что Анастасии Заворотнюк осталось жить совсем немного. Поэтому появились новости о том, что звезда якобы подписала завещание и к ней привезли ее годовалую дочь.

Недавно на Первом канале вышла программа Елены Малышевой "Жить здорово!" посвященная заболеванию 47-летней звезды. Ведущая отметила, что пациентов с диагнозом - "глиома" - в России вносят в специальный реестр. Именно такой диагноз и приписывают Заворотнюк.

Если болезнь диагностирована на ранней стадии, то есть большая вероятность выжить. Лучевая терапия в этом случае, может сдержать развитие опухоли.

В свою очередь, нейрохирург и профессор НИИ имени Бурденко Андрей Галанов сообщил, что подобная опухоль практически не поддается хирургическому удалению. Это связано с тем, что невозможно отличить опухоль от здоровых тканей.

Как и сообщалось ранее, беременность или ЭКО могут ускорить рост уже имеющейся в организме болезни, но эти факторы не могут стать причиной ее появления.

Ранее некая бывшая сотрудница клиника пожелала продать снимки и видео больной Заворотнюк, но передумала это делать, боясь уголовной ответственности.