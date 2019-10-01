Первый канал выпустил программу с участием медиков о возможном диагнозе Анастасии Заворотнюк
Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк все еще проходит лечение в одной из московских больниц. Родные до сих пор не выходят на связь со СМИ. Напомним, ранее концертный директор актрисы анонсировал интервью на одном из федеральных каналов. Пресса располагает лишь слухами. Об этом пишет Limon.ee со ссылкой на издание Сегодня.
Поклонники и представители СМИ считают, что состояние актрисы тяжелое. Поэтому она не выходит на связь с фанатами.
Информация о состоянии звезды невероятно противоречивая. Кто-то сообщает, что она пришла в сознание и дышит самостоятельно. Но есть и такие, кто уверены, что Анастасии Заворотнюк осталось жить совсем немного. Поэтому появились новости о том, что звезда якобы подписала завещание и к ней привезли ее годовалую дочь.
Недавно на Первом канале вышла программа Елены Малышевой "Жить здорово!" посвященная заболеванию 47-летней звезды. Ведущая отметила, что пациентов с диагнозом - "глиома" - в России вносят в специальный реестр. Именно такой диагноз и приписывают Заворотнюк.
Если болезнь диагностирована на ранней стадии, то есть большая вероятность выжить. Лучевая терапия в этом случае, может сдержать развитие опухоли.
В свою очередь, нейрохирург и профессор НИИ имени Бурденко Андрей Галанов сообщил, что подобная опухоль практически не поддается хирургическому удалению. Это связано с тем, что невозможно отличить опухоль от здоровых тканей.
Как и сообщалось ранее, беременность или ЭКО могут ускорить рост уже имеющейся в организме болезни, но эти факторы не могут стать причиной ее появления.
Ранее некая бывшая сотрудница клиника пожелала продать снимки и видео больной Заворотнюк, но передумала это делать, боясь уголовной ответственности.
Галерея: Анастасия Заворотнюк