У Национальной службы здравоохранения новый директор - Эдгар Лабсвирс

Он сообщил, что Лабсвирс имеет степень бакалавра в области управления бизнесом и степень магистра в области управления здравоохранением.

Новый директор в качестве одного из следующих приоритетов NVD назвал развитие информационных и коммуникационных технологий.

Как сообщалось ранее, после завершения дисциплинарного дела, инициированного Министерством здравоохранения, свою должность оставит директор NVD Инга Милашевича.

На Милашевичу, которая теперь будет занимать пост более низкого уровня, было наложено и дисциплинарное взыскание - уменьшение месячной зарплаты.

Дисциплинарным нарушением признается преднамеренное или совершенное по невнимательности нарушение со стороны должностного лица, а также действие или бездействие должностного лица, непосредственно связанное с дисциплинарным проступком, но не доведенное до конца по причинам, не зависящим от должностного лица, сообщает Министерство здравоохранения.

Милашевича занимала пост директора NVD с января 2017 года.