Из-за возражений двух партий вопрос о назначении Пургайле на должность главы FKTK отложили

Против выдвижения Пургайле выступили министры объединения "Для развития/За!". Как заявил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, во время встречи с Пургайле сегодня утром партия не получила уверенности в том, что она достаточно компетентна для этой должности.

Сомнения в кандидатуре Пургайле выразили также министры национального объединения VL-TB/LNNK, а KPV LV перед тем, как принять решение, хочет еще встретиться с Пургайле.

Поддержку ее кандидатуре выразили "Новое Единство" и Новая консервативная партия.

Вопрос отложен на неделю, и премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал партии использовать это время, чтобы встретиться с кандидатом на должность руководителя FKTK.