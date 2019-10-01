Вт, 1.10.2019
Мы стоим на пороге массовой гибели, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки и вечном экономическом росте. Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней. Грета Тунберг, шведская экологическая активистка

Из-за возражений двух партий вопрос о назначении Пургайле на должность главы FKTK отложили

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Во вторник правительство на неделю отложило вопрос о выдвижении кандидатуры члена правления банка Citadele Санты Пургайле на должность председателя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Против выдвижения Пургайле выступили министры объединения "Для развития/За!". Как заявил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, во время встречи с Пургайле сегодня утром партия не получила уверенности в том, что она достаточно компетентна для этой должности.

Сомнения в кандидатуре Пургайле выразили также министры национального объединения VL-TB/LNNK, а KPV LV перед тем, как принять решение, хочет еще встретиться с Пургайле.

Поддержку ее кандидатуре выразили "Новое Единство" и Новая консервативная партия.

Вопрос отложен на неделю, и премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал партии использовать это время, чтобы встретиться с кандидатом на должность руководителя FKTK.

Во вторник министры выслушали мнение Пургайле о дальнейшей работе FKTK. Окончательное решение о ее утверждении примет Сейм.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ