В финском колледже совершено нападение: один человек погиб

Полиция сообщает, что один человек умер, десять пострадали, двое из которых получили тяжелые ранения. По имеющейся информации, подозреваемый - один из пострадавших.

Умершего нашли в помещении училища.

Университетская больница Куопио была сразу после инцидента переведена в режим повышенной готовности. Теперь деятельность больницы вернулась в обычный режим.

Один человек задержан. Полиция применила огнестрельное оружие во время инцидента.

Училище находится в торговом центре Herman. Место происшествия оцеплено.

По информации Yle, в торговом центре расположены временные помещения училища Savon koulutusyhtymä, в которых учатся студенты бизнес-отделения. Классы расположены на первом и втором этажах. Со слов очевидца, инцидент произошел на втором этаже. Полиция данную информацию не подтвердила.

Полиция сообщает, что ситуация на месте происшествия спокойная и не представляет опасности для окружающих. Полиция опровергает слухи о том, что в районе Петонен был замечен вооруженный человек.

A violent attack in the facilities of Savo Vocational College by the shopping mall Hermanni in #Kuopio. Police has used a firearm and the suspect is in police custody. Facilities have been evacuated and police is inspecting the building. #police

Премьер-министр Антти Ринне (СДП) среагировал на нападение в твиттере. Он пишет, что акт насилия, произошедший в Куопио, является ужасным и заслуживает категорического осуждения. Также он сообщил, что обсудил ситуацию с главой полиции, и правительство внимательно следит за развитием ситуации. Премьер-министр выразил от своего имени и от имени всего правительства глубокие соболезнования родным и близким жертв.