Полиция ищет без вести пропавшего Энока Зуимачса

23 сентября этого года Госполиция получила информацию о том, что вечером 15 сентября из своего дома в Вентспилсе по улице Тукума вышел из дома и не вернулся Энок Зуимачс 1960 года рождения.
Приметы мужчины: рост примерно 176 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы.
Возможная одежда: темные спортивные штаны с белой полосой по бокам, темная рабочая обувь, темная куртка.
Всех, кто видел мужчину или обладает информацией о его возможном местонахождении, просят звонить в рабочие дни с 8 до 16:30 по номеру телефона 63604713 или круглосуточно по номеру 110. Мужчину же призывают сообщить о себе родственникам.