Борданс предлагает пересмотреть нормы о назначении и увольнении гепрокурора

Сенатор ВС Марика Сенкане не констатировала оснований для отставки Калнмейерса, однако, по словам Борданса, это пока лишь заявление одной судьи, и нужно понять ее аргументы.

Борданс сообщил, что возглавляемое им Министерство юстиции, предложив проверить деятельность Калнмейерса, основывалось на заключении Госконтроля о том, что прокурор нарушил порядок использования бюджетных средств. Борданс напомнил, что другой руководитель, а именно, глава Национального совета по электронным СМИ из-за такого же нарушения в 2015 году лишился должности.

Борданс также обратил внимание на то, что еще до начала проверки Калнмейерса председатель ВС Ивар Бичкович публично заявил, что не видит оснований для такой проверки. Тем самым он мог повлиять на решение Сенкане и предстоящее решение пленума ВС.

Ни Борданс, ни Калнмейерс в ходе проверки не были вызваны для объяснений, что, по мнению министра, вызывает сомнения в полноценности проверки.