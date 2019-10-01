Борданс предлагает пересмотреть нормы о назначении и увольнении гепрокурора

Министр юстиции Янис Борданс хотел бы дождаться пленума Верховного суда (ВС), на котором будет рассматриваться вопрос о работе генерального прокурора Эрика Калнмейерса, но считает, что нужно пересмотреть нормы о выдвижении и отстранении от должности генерального прокурора.
Сенатор ВС Марика Сенкане не констатировала оснований для отставки Калнмейерса, однако, по словам Борданса, это пока лишь заявление одной судьи, и нужно понять ее аргументы.
Борданс сообщил, что возглавляемое им Министерство юстиции, предложив проверить деятельность Калнмейерса, основывалось на заключении Госконтроля о том, что прокурор нарушил порядок использования бюджетных средств. Борданс напомнил, что другой руководитель, а именно, глава Национального совета по электронным СМИ из-за такого же нарушения в 2015 году лишился должности.
Борданс также обратил внимание на то, что еще до начала проверки Калнмейерса председатель ВС Ивар Бичкович публично заявил, что не видит оснований для такой проверки. Тем самым он мог повлиять на решение Сенкане и предстоящее решение пленума ВС.
Ни Борданс, ни Калнмейерс в ходе проверки не были вызваны для объяснений, что, по мнению министра, вызывает сомнения в полноценности проверки.
Министр считает, что порядок выдвижения генерального прокурора нужно пересмотреть, так как сейчас эти вопросы решает председатель ВС единолично.