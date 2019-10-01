В центре Риги задержан поджигатель

В конце сентября была получена информация, что в центре Риги горит пристройка заброшенного здания. На место происшествия прибыл патруль управления Госполиции Рижского региона и полицейские рижского латгальского участка. К моменту прибытия стражей порядка пожарные пламя уже потушили. На месте происшествия было констатировано, что в результате пожара нанесен ущерб и расположенной у здания автомашине.