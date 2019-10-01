В центре Риги задержан поджигатель

В конце сентября была получена информация, что в центре Риги горит пристройка заброшенного здания. На место происшествия прибыл патруль управления Госполиции Рижского региона и полицейские рижского латгальского участка. К моменту прибытия стражей порядка пожарные пламя уже потушили. На месте происшествия было констатировано, что в результате пожара нанесен ущерб и расположенной у здания автомашине.
Полицейские незамедлительно начали выяснять обстоятельства произошедшего. Один свидетель рассказал, что еще до пожара заметил, что в здание заходит мужчина и вскоре выходит из него. Через мгновение появился дым. При этом упомянутый мужчина остался снаружи и следил за пожаром.
После получения этой информации полицейские недалеко от места пожара заметили возможного поджигателя и доставили в участок.
Задержанный свою вину признал, однако пояснить мотивы своих действий не сумел. Он лишь указал, что был пьян. Нужно отметить, что ранее он попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления.
Начат уголовный процесс.
На время следствия к подозреваемому применена мера пресечения в виде полицейского надзора.