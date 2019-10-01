5 причин, почему ровные зубы являются основой здоровья

Главные причины, почему важны ровные зубы:

Не секрет, что люди, довольные своим внешним видом, добиваются большего. Ровные зубы означают красивую улыбку, а это преимущество в поисках работы и в карьере. Выравнивание зубов связано с повышением качества жизни как детей, так и взрослых, потому что конечный результат придает уверенности в себе и своих личностных целях. Особенно в подростковом возрасте ровные зубы могут повысить самооценку.

Инфекции и воспаления могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например, заболевания сердца, диабет и другие болезни.

Заботясь о деснах, зубах и улыбке, вы заботитесь тем самым и об организме в целом.

Ровные зубы легче чистить, так как при слишком плотно стоящих зубах возникает больше мест, где скапливается налет. Кривые или слишком плотно расположенные зубы могут создавать больше проблем с деснами, потому что бактерии, которые скапливаются между зубами и у линии десен, вызывают проблемы - покрасневшие, отечные, кровоточивые десны, плохой запах изо рта.

Твердые фрукты и овощи в одинаковой мере полезны как для здоровья полости рта, так и для общего здоровья.

Кривые зубы могут осложнять и даже вызывать боль в процесс еды и жевания, а ровные - облегчат соблюдение диеты и позволят наслаждаться процессом приема пищи.

Неправильный прикус и кривые зубы могут вызвать проблемы с суставами, головную боль, привести к образованию морщин вокруг рта и носа, асимметрии лица из-за сдвига челюстей. Если зубы ровные, а прикус правильный, шансы сохранить здоровые зубы на протяжении всей жизни намного выше.

Ведущий ортодонт стран Балтии Марис Гржибовскис наблюдал, что люди слишком часто недооценивают риски здоровья, связанные со здоровьем зубов. "Конечно, правильное улучшение прикуса, чистые, белые зубы и общее здоровье организма требуют времени, терпения и средств.

Правильно выровненные зубы не только способствуют здоровью зубов и десен, но и могут уменьшить или устранить проблемы с физическим здоровьем,

Методы ортодонтического лечения:

Ортодонтические каппы (или элайнеры) - комплект практически невидимых съемных капп. В процессе лечения каждые две недели каппы нужно менять. Каждая каппа изготовлена индивидуально. Элайнеры удобны и почти не заметны, этот метод наиболее удобен для выравнивания зубов, так как не влияет на образ жизни.

Ортопульс - переносное, легкое в установке и снятии беспроводное устройство, в основе работы которого лежит процесс фотобиомодуляции, или световой терапии. Эта терапия представляет собой технологию инфракрасного света малой интенсивности, который способствует движению зубов, уменьшая тем самым время ортодонтического лечения.