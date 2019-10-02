"Перепутала квартиры и застрелила соседа". В США сотруднице полиции грозит пожизненное

WATCH: #AmberGuyger under cross examination in the Wrong Apartment Murder Trial. Tune in NOW for LIVE coverage on #CourtTV. #AmberGuygerTrial #BothamJean pic.twitter.com/U2gS6K3fOs — Court TV (@CourtTV) September 27, 2019

Как сообщается, 30-летняя Амбер Гайгер застрелила 26-летнего афроамериканца Ботама Шема в августе прошлого года. Когда женщина пришла домой после 15-часовой смены, она увидела в квартире незнакомого мужчину. Приняв его за грабителя, она его застрелила.

Как выяснилось, Гайгер перепутала этаж и вместо своей квартиры случайно зашла в квартиру соседа. Как пишет ряд СМИ, в результате расследования было выявлено, что женщина перепутала квартиры из-за того, что была увлечена перепиской со своим коллегой, с которым у неё был роман.

Гайгер уволили из полиции, где служила с 2013 года. Она была арестована, однако женщина вышла на свободу под залог в 300 тысяч долларов.

Женщина признала вину.