Ср, 2.10.2019
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"Перепутала квартиры и застрелила соседа". В США сотруднице полиции грозит пожизненное

ФОТО: AP/Scanpix

Суд присяжных в городе Даллас (США) признал бывшую сотрудницу полиции Амбер Гайгер виновной в убийстве соседа Ботама Шема, сообщает CNN.

Как сообщается, 30-летняя Амбер Гайгер застрелила 26-летнего афроамериканца Ботама Шема в августе прошлого года. Когда женщина пришла домой после 15-часовой смены, она увидела в квартире незнакомого мужчину. Приняв его за грабителя, она  его застрелила.

Как выяснилось, Гайгер перепутала этаж и вместо своей квартиры случайно зашла в квартиру соседа. Как пишет ряд СМИ, в результате расследования было выявлено, что женщина перепутала квартиры из-за того, что была увлечена перепиской со своим коллегой, с которым у неё был роман.  

Гайгер уволили из полиции, где служила с 2013 года. Она была арестована, однако женщина вышла на свободу под залог в 300 тысяч долларов.

Женщина признала вину.

Приговор Гайгер пока не вынесен. Ей грозит пожизненное заключение.

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