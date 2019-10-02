Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которых ждут неприятности в первой половине октября 2019
Известный российский астролог Павел Глоба составил гороскоп на октябрь 2019 года, особенно отметив четырех представителей зодиакальноо круга, которым следует проявить осторожность в этом месяце. И кто же это?
Телец
По словам Павла Глобы, Тельцы в первой половине октября могут потерять деньги, а потому он советует представителям этого знака Зодиака внимательно следить за своим кошельком, чтобы до него не добрались карманники.
В середине недели вам могут предложить новую работу, но лучше отказаться от нее, так как это может привести к серьезным финансовым потерям.
Дева
У Дев в начале второго осеннего месяца появятся серьезные проблемы. Астролог советует ни за что не отступать от намеченных планов, так как в итоге вы получите хорошие бонусы. Однако этот период еще только предстоит пройти, и он обещает быть непростым. Не ленитесь и помните, что скоро все плохое останется позади.
Козерог
Козерогам в начале октября 2019 года Павел Глоба рекомендует отказаться от решения финансовых вопросов, так как в спешке вы можете сделать много ошибок.
Не проявляйте чрезмерных амбиций. Будьте скромнее, советует астролог, и тогда вы сможете гармонично и спокойно пережить этот сложный месяц.
Рыбы
Рыбам астролог советует пересмотреть планы и отказаться от того, на что сейчас не хватает денег. Постарайтесь не тратить слишком много, будьте бережливее в октябре 2019 года.