Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британскую газету

Супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на газету Mail On Sunday (воскресное издание Daily Mail) и её владельца Associated Newspapers за публикацию письма, которое девушка написала своему отцу Томасу. Об этом сообщает "Медуза".
Письмо из личной переписки было опубликовано в феврале этого года.
Принц Гарри в заявлении подчеркнул, что его супруга стала жертвой британских таблоидов. Согласно словам Гарри, письмо опубликовали для того, чтобы манипулировать читателем, а издание вырвало из контекста отдельные его части.
Mail On Sunday полностью отрицает то, что смысла письма Маркл был как-либо искажен.
"Быть может, это не самое разумное решение, но оно верное. Потому что я опасаюсь повторения истории. Я знаю, что бывает, когда кого-то близкого превращают в объект потребления и для публики он теряет человеческий облик. Я уже потерял мать, а теперь вижу, как моя жена становится жертвой этих же сил", - приводит слова принца Гарри "Медуза".
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