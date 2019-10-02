Ср, 2.10.2019
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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британскую газету

ФОТО: Reuters/ScanPix

Супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на газету Mail On Sunday (воскресное издание Daily Mail) и её владельца Associated Newspapers за публикацию письма, которое девушка написала своему отцу Томасу. Об этом сообщает "Медуза". 

Письмо из личной переписки было опубликовано в феврале этого года. 

Принц Гарри в заявлении подчеркнул, что его супруга стала жертвой британских таблоидов. Согласно словам Гарри, письмо опубликовали для того, чтобы манипулировать читателем, а издание вырвало из контекста отдельные его части.

Mail On Sunday полностью отрицает то, что смысла письма Маркл был как-либо искажен.

"Быть может, это не самое разумное решение, но оно верное. Потому что я опасаюсь повторения истории. Я знаю, что бывает, когда кого-то близкого превращают в объект потребления и для публики он теряет человеческий облик. Я уже потерял мать, а теперь вижу, как моя жена становится жертвой этих же сил", - приводит слова принца Гарри "Медуза".

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