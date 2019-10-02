У вас есть идея, но банк не дает финансирование. Что делать?

Предпринимателям в Латвии доступна краудфандинговая платформа EstateGuru, которая позволяет развивать свою недвижимость. Там финансирование поступает от бесчисленного количества людей, которые готовы инвестировать в проекты недвижимости.

Данную платформу используют не только предприниматели из Латвии, но и из соседних стран. Так, например, предприниматель из Эстонии Уло Адамсон, который руководит компанией Estera development, в настоящее время активно развивает недвижимость в Латвии.

В общей сложности на платформе EstateGuru профинансированы уже три проекта Estera development, а в конце сентября появился четвертый стоимостью 368 500 евро. В целом, с помощью краудфандинга, для трёх проектов удалось привлечь 658 000 евро - займы были как для приобретения имущества, так и для предпринимательской деятельности.

Говоря о преимуществах выбора краудфандинга для реализации проекта недвижимости по сравнению с заимствованием в банке, Адамсон отмечает, что краудфандинг предлагает более выгодные условия кредитования, чем банки.

"В отличие от банков, краудфандинг доступен на более гибких условиях, а также на ранней стадии проекта, например, при поиске недвижимости для реализации проекта.

Потому нужно отметить, что решения принимаются очень быстро, требования для займа и правила для компании известны уже заранее и они не меняются во время его погашения".

В среде предпринимателей звучали предположения, что займы в банках нередко могут серьёзно затормозить финансирование. С этим согласен и Адамсон, но отмечает, что банковское финансирование более целесообразно, если финансирование необходимо на более поздней стадии развития проекта.

"Конечно, привлечение финансирования в банке - длительный процесс, и обычно есть несколько требований, которые кредиторы должны учитывать. Должно быть разрешение на строительство, заключительные переговоры и контракты на строительство, соглашение с брокерами, которые будут продавать имущество. Это, в свою очередь, делает банковское финансирование более подходящим на более поздних этапах развития проекта", - отметил Адамсон.

Краудфандинг нередко служит "отправной точкой" для реализации проекта. Другими словами, предприниматель получает кредит, запускает проект и затем может быть рефинансирован банком.

"Да, мы так уже делали с нашими проектами ранее. Если проект отвечает требованиям банка, то рефинансирование не создаёт никаких трудностей", - говорит Адамсон.

Тем не менее, основная идея краудфандинга заключается в том, что это гораздо более быстрый процесс, чем в банках, и, следовательно, финансирование может быть получено, когда проект ещё не отвечает всем требованиям, необходимым банку.

Более 80% проектов финансируются в Риге и её окрестностях, но в последнее время EstateGuru получает и рассматривает всё больше перспективных проектов и в более крупных городах региона.

В результате платформы краудфандинга являются дружественными как для инвесторов, так и для предпринимателей - с помощью коллективного финансирования можно получить необходимую поддержку даже тогда, когда нельзя другим способом. Более того, как и в мире, в Латвии эта отрасль быстро растёт.