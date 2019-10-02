Ср, 2.10.2019
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Элксниньш: государство пытается возложить бюджетный кризис на плечи самоуправлений

Андрей Элксниньш

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Государство пытается возложить бюджетный кризис на плечи самоуправлений, заявил на Латвийском радио мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие").

По его словам, если государство сокращает ассигнования самоуправлениям, то нужно пересматривать и их функции, например, государство должно вместо самоуправлений финансировать зарплаты дошкольных педагогов.

В Даугавпилсе из-за уменьшения государственной дотации придется пересматривать приоритеты - возможно, в городе будет меньше ремонтов и инвестиционных проектов, сказал мэр.

Бюджет Даугавпилса на следующий год будет разработан примерно через 2-3 недели, однако самоуправление намерено еще обсудить бюджетные вопросы с министром финансов Янисом Рейрсом.

Элксниньш пообещал, что Даугавпилс сохранит все виды поддержки населения, в том числе бесплатные школьные обеды.

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