Элксниньш: государство пытается возложить бюджетный кризис на плечи самоуправлений

По его словам, если государство сокращает ассигнования самоуправлениям, то нужно пересматривать и их функции, например, государство должно вместо самоуправлений финансировать зарплаты дошкольных педагогов.

В Даугавпилсе из-за уменьшения государственной дотации придется пересматривать приоритеты - возможно, в городе будет меньше ремонтов и инвестиционных проектов, сказал мэр.

Бюджет Даугавпилса на следующий год будет разработан примерно через 2-3 недели, однако самоуправление намерено еще обсудить бюджетные вопросы с министром финансов Янисом Рейрсом.