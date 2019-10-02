Андрей Шевченко может возглавить "Милан"

По информации Tuttomercatoweb, руководство клуба задумывается об увольнении нынешнего тренера Марко Джамполо и в качестве замены рассматривает кандидатуру 43-летнего Шевченко.

Отмечается, что Джамполо дадут ещё неделю на исправление ситуации или в противном случае руководство начнёт переговоры с новым тренером. Решение должно последовать в ближайшие дни.

Шевченко, в свою очередь, согласен возглавить "Милан", но не раньше ноября, потому что сначала со сборной Украины хочет пробиться на Евро-2020. Отмечается, что украинец хотел бы сохранить работу с национальной командой, совмещая её с работой в "Милане".