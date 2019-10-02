Андрей Шевченко может возглавить "Милан"

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко готов возглавить итальянский "Милан". Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации Tuttomercatoweb, руководство клуба задумывается об увольнении нынешнего тренера Марко Джамполо и в качестве замены рассматривает кандидатуру 43-летнего Шевченко.
Отмечается, что Джамполо дадут ещё неделю на исправление ситуации или в противном случае руководство начнёт переговоры с новым тренером. Решение должно последовать в ближайшие дни.
Шевченко, в свою очередь, согласен возглавить "Милан", но не раньше ноября, потому что сначала со сборной Украины хочет пробиться на Евро-2020. Отмечается, что украинец хотел бы сохранить работу с национальной командой, совмещая её с работой в "Милане".
Напомним, что Шевченко в качестве футболиста выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год. Вместе с итальянской командой украинец выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Европы, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в 2004 году стал обладателем "Золотого мяча".