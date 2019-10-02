15 продуктов, которые защищают от глубоких морщин

Помидоры. Помидоры - идеальный "антивозрастной продукт", поскольку в дополнение к другим антиоксидантам они содержат ценный ликопин. Несколько исследований показали, что он способствует уменьшению морщин, отмечает МедикФорум.

Жирная рыба. Самые полезные для кожи, волос и ногтей ненасыщенные жирные кислоты в основном содержатся в морской рыбе - и не обязательно в красной, но и, например, в селедке, сайре, скумбрии, тунце.

Цельнозерновые. Хлеб, макароны из цельнозерновой муки, бурый рис

содержат несколько важных антивозрастных питательных элементов - клетчатку, витамин Е, цинк, селен и фитохимические вещества.

Перец. Перец богат витамином С, бета-каротином и клетчаткой - это идеальный комплекс питательных веществ против морщин.

Бобовые. Употребление бобовых дает организму не только клетчатку, но и много селена.

Льняное масло. Это превосходный источником омега-3 жирных кислот:

Примерно на две трети льняное масло состоит именно из этих ценных полиненасыщенные жирные кислоты.

Масло зародышей пшеницы. Оно богато антиоксидантным витамином Е и омега-3 жирными кислотами, которые "убивают" морщины.

Орехи. Орехи содержат большое количество цинка. Этот микроэлемент важен для иммунной системы и является суперсредством против морщин.

Кроме того, в орехах много селена, который обладает защитной функцией, а также ненасыщенных жирных кислот.

Шиповник. Плоды шиповника заслуженно входят в перечень продуктов с самым высоким содержанием витамина С.

Облепиха. Это еще один богатейший источник витамина С, который укрепляет структуру клеток и помогает предотвратить появление морщин.

Капуста. Брокколи, брюссельская капуста и другие виды капусты содержат витамин С и фитохимические вещества, защищающие кожу от интенсивного старения.

Сыр. Когда речь идет о питании "против морщин",

продукты животного происхождения вполне разрешаются к употреблению при условии умеренности. Сыр - отличный поставщик цинка.

Морковь. Морковь полна каротина - как и все желтые, оранжевые, красные и темно-зеленые фрукты и овощи. Бета-каротин является предшественником витамина А - одного из главных омолаживающих кожу средств.

Чеснок. Чеснок (лук, кстати, тоже) обладает выраженным антиоксидантным действием и тем самым защищает клетки от разрушения - это помогает коже дольше выглядеть ровной и гладкой.

Чай. Полифенолы являются фитохимическими веществами и обладают антиоксидантным эффектом. Их можно найти, например, в черном и зеленом чае.