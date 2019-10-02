Ср, 2.10.2019
Около 15 000 тонн одежды "секонд-хенд" ежегодно! Это образует 54% от всей готовой одежды, ввозимой в Латвию. Пять, шесть тысяч тонн экспортируют дальше в развивающиеся страны, но остальное остается здесь. Где это все? Гунтис Страздс, председатель правления ассоциации предприятий легкой промышленности

Пьяный футболист "Челси" устроил скандал из-за чипсов

Росс Баркли

ФОТО: Frank Augstein/AP/Scanpix

Футболист лондонского "Челси" Росс Баркли устроил скандал в такси. При этом полузащитник находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, во время поездки на такси Баркли рассыпал в салоне чипсы, но отказался убирать за собой и платить за чистку. В результате между футболистом и водителем автомобиля начался конфликт, приведший к вызову полиции.

Прибывший наряд полиции заставил футболиста оплатить расходы таксиста, а очевидцы отмечают, что в этот момент Баркли был сильно пьян и еле держался на ногах.

"У меня с ним не было абсолютно никаких проблем. Он усердно тренируется, хочет добиться успеха. Он признал, что совершил ошибку, я приму это за чистую монету, и мы пойдем дальше", - приводит слова главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Sky Sports.

25-летний Баркли выступает за "Челси" с 2018 года, а до этого игрок выступал за "Эвертон". В текущем сезон он принял участие в пяти матчах Английской премьер-лиги, но не отметился результативными действиями.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ