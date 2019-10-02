Пьяный футболист "Челси" устроил скандал из-за чипсов

По информации издания, во время поездки на такси Баркли рассыпал в салоне чипсы, но отказался убирать за собой и платить за чистку. В результате между футболистом и водителем автомобиля начался конфликт, приведший к вызову полиции.

Was it with late night with our England midfielders!!! First Danny Drinkwater and now Ross Barkley. Ross had an argument with a taxi driver in Liverpool over spilled chips. He was ordered by the police to pay the taxi driver which he did eventually. #CFC pic.twitter.com/wInYfMkB8F — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 30, 2019

Прибывший наряд полиции заставил футболиста оплатить расходы таксиста, а очевидцы отмечают, что в этот момент Баркли был сильно пьян и еле держался на ногах.

"У меня с ним не было абсолютно никаких проблем. Он усердно тренируется, хочет добиться успеха. Он признал, что совершил ошибку, я приму это за чистую монету, и мы пойдем дальше", - приводит слова главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Sky Sports.