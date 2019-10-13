"Пожалуйста, болейте за "Спартак", как болею я". Дедуля впервые пришёл на матч и покорил всех

Российская Премьер-Лига, 27 мая этого года, последний матч чемпионата "Спартак" - "Оренбург". В окружении фанатов спартаковцев в майках и шарфах с клубной символикой на трибуне стоит дедушка, в руках он трогательно держит плакат со словами ""Спартак", люблю тебя с 1959 года", на нём же фамилии игроков прошлого века и непонятный чёрный кружок. У этой истории оказалось удивительное продолжение.
Вероятно, самый преданный болельщик "Спартака" мигом оказался звездой социальных сетей.
Спортивный портал Sports.ru нашёл героя - 77-летнего Валентина Николаевича Леонова. Как выяснилось, несмотря на то, что футбол - это страсть всей его жизни, тот матч стал первым разом, когда дедуля попал на футбол.
"Когда узнал, что последний матч чемпионата в Оренбурге, понял, что надо ехать – и обязательно с плакатом.
Сам рисовать я сейчас не могу, перенёс две операции на глаза: снимали глаукому и лечили катаракту. Сначала попросил помощи у знакомого художника и в библиотеке – им некогда.
В итоге плакат рисовал сын Женя: нанёс краску на сложенную вдвое сшитую ткань и приделал две деревянные ручки", - рассказал Валентин Николаевич.
Помимо главного признания в любви на плакате были написаны и фамилии трёх великих спартаковцев прошлого века: Исаев, который играл с 1953-го по 1962-й, умер в 2016-м, Масленкин, игравший с 1954-го по 1963-й, умер в 1988-м, и Ивакин, выступавший за клуб с 1957-го по 1962-й, умер в 2010-м.
Дедуля рассказал и о том, что это был за небольшой чёрный кружок.
"Это тарелка репродуктора, из которой идёт звук, и футболисты, чьи фамилии оттуда звучали. Я полюбил футбол в девятом классе, хотя у нас не было телевидения – только военная тарелка, по которой я слушал футбол. А телевышку поставили в 66-м, как раз перед чемпионатом мира в Англии. (..)
И вот я болею за "Спартак" больше 60 лет", - поделился воспоминаниями преданный фанат.
Он признался, что никогда не был на игре любимой команды - то денег нет, то возможности, а то и того, и другого.
"Матчи "Спартака" всегда смотрел дома. Тарелки у меня нет, пока не появился "Матч ТВ", ходил к соседям с кабельным телевидением (не обязательно к друзьям), просил: "Дайте посмотреть, можно прийти?". Они соглашались, а я им всегда говорил: "Если что, болейте за "Спартак".
Друзей-то почти не осталось. Даже после чемпионства в 2017-м звонить некому было. Был друг Долгов Петр Васильевич, очень за "Спартак" болел, но его нет с 2010 года", - поделился дедушка.
У этой истории есть прекрасное продолжение. После большого интервью Валентина Николаевича, оба клуба - "Оренбург" и "Спартак" - объединили силы, чтобы привезти дедулю на матч в Москве.
"Мы купили ему билеты на регулярный рейс вместе с командой, а "Спартак" предоставил проживание в гостинице, возил по Москве, организовал программу на матче, открыл под него музей", - рассказал сотрудник "Оренбурга" по вопросам маркетинга Максим Романов.
И пусть в том матче "Спартак" уступил (1:2) и лишился главного тренера, Валентин Николаевич был более, чем счастлив. Ведь он стал счастливым обладателем формы "Спартака" с фамилией Леонов и номером 60 – столько лет он болеет за клуб.
"Знаете, в Оренбурге эмоции захватывали не так сильно... А сейчас, когда поближе, когда вживую, когда сидел по центру, а не за воротами, аж думал: "Ай да выйду – и сам ударю по мячу". Но видишь, как получилось... Вот бы "Спартак" победил, был бы вообще самым счастливым.
А болельщикам я снова скажу вот что. Болейте за свои команды, думайте, что они победят. А мы хотим, чтобы выиграл "Спартак"", - подытожил преданный фанат.
Видео: Впервые за 60 лет! Дедушка из Оренбурга в гостях у "Спартака"