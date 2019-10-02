В США отец утопил 6-летнего сына, пытаясь изгнать из него демона

31-летний Пабло Мартинес сказал полицейским, что его сын был одержим демоном, потому он хотел его спасти, проведя экзорцизм.

Мартинес рассказал, что первые признаки того, что сын "одержим", он заметил за неделю до рокового происшествия. Мужчина сказал следователям, что увидел "что-то злое в своем сыне", когда тот принимал ванну. Отец признался, что держал мальчика 5-10 минут под струей горячей воды, чтобы изгнать демона.