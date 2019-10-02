Ср, 2.10.2019
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Спецоперация: за детскую порнографию в интернете - 14 уголовных дел

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ФОТО: Pixabay

Госполиция в этом году воплотила в жизнь операцию "Perons", в результате которой было начато 14 уголовных дел за оборот детской порнографии.

Во время операции Perons Госполиция получила информацию о 14 пользователях, которые связаны с оборотом детской порнографии в интернете, говорится в отчёте Госполиции. 

В результате операции было начато 14 уголовных дел. 

Также, проводя ряд оперативных мероприятий, должностные лица Управления по борьбе с экономическими преступлениями выявили пользователя интернета с зарегистрированной в Латвии электронной почтой, который, возможно, не только участвовал в обороте материалов детской порнографии, но и сам вовлекал детей в съёмку подобных материалов. 

Продолжая проверку информации, выяснилось, что это гражданин Латвии 1974 года рождения. Суд назначил ему меру пресечения - заключение. Полиция выяснила, что упомянутое лицо, связано с другими криминальными эпизодами с лицами, не достигшими 16 лет. Пять эпизодов в настоящее время расследуются по уголовному делу.

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