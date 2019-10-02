Спецоперация: за детскую порнографию в интернете - 14 уголовных дел

Во время операции Perons Госполиция получила информацию о 14 пользователях, которые связаны с оборотом детской порнографии в интернете, говорится в отчёте Госполиции.

В результате операции было начато 14 уголовных дел.

Также, проводя ряд оперативных мероприятий, должностные лица Управления по борьбе с экономическими преступлениями выявили пользователя интернета с зарегистрированной в Латвии электронной почтой, который, возможно, не только участвовал в обороте материалов детской порнографии, но и сам вовлекал детей в съёмку подобных материалов.