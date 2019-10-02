В Одни Ворота: Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Интересные факты
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Выпуск программы на этой неделе посвящён чемпионату мира по лёгкой атлетике.
- Вы узнаете о результатах выступлений наших спортсменов и о жаре в Дохе - температура на стадионе заставляла организаторов назначать старты после полуночи, когда термометр опускался до отметки +30.
- Непростые условия не помешали развернуться сенсационным противостояниям - прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Сэнди Моррис подарили нам ярчайший сюжет в борьбе за золотые медали.
- Что объединяет ямайскую и американскую бегуний Шелли Энн Фрейзер и Энн Феникс? Обе золотые медалистки чемпионата недавно стали мамочками!
- К их компании присоединилась китаянка Лю Хонг, которая тоже недавно родила и это не помешало ей выиграть заход на 20 км.
- Кроме легкоатлетических историй слушайте о новостях футбола в преддверии второго тура Лиги чемпионов УЕФА, обзор футбольного Евротура и многое другое!