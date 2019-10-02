Ср, 2.10.2019
16-летняя Грета Тунберг может стать самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира. Однако ее юный возраст, прямота и конфронтационный подход - аспекты, сделавшие ее мировым лицом климатического активизма - создают серьезный вызов для Нобелевского комитета. Reuters

В Одни Ворота: Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Интересные факты
Подкаст Radio SWH+

Анжелика Сидорова

ФОТО: Dylan Martinez/Reuters/Scanpix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Выпуск программы на этой неделе посвящён чемпионату мира по лёгкой атлетике.

  • Вы узнаете о результатах выступлений наших спортсменов и о жаре в Дохе - температура на стадионе заставляла организаторов назначать старты после полуночи, когда термометр опускался до отметки +30.
  • Непростые условия не помешали развернуться сенсационным противостояниям - прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Сэнди Моррис подарили нам ярчайший сюжет в борьбе за золотые медали.
  • Что объединяет ямайскую и американскую бегуний Шелли Энн Фрейзер и Энн Феникс? Обе золотые медалистки чемпионата недавно стали мамочками!
  • К их компании присоединилась китаянка Лю Хонг, которая тоже недавно родила и это не помешало ей выиграть заход на 20 км.
  • Кроме легкоатлетических историй слушайте о новостях футбола в преддверии второго тура Лиги чемпионов УЕФА, обзор футбольного Евротура и многое другое!

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