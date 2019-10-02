Дом на месте золитудской трагедии все-таки будет благоустроен для проживания

Как сообщалось ранее, Рижская дума и эстонская компания ООО "Prana property" ранее решили прекратить права совместной собственности на объект по адресу ул. Приедайнес, 20, где в ноябре 2013 года обрушился магазин "Maxima".

Таким образом, обе стороны будут в дальнейшем отвечать только за свою часть собственности и не должны будут согласовывать планы застройки.

Собственность по адресу ул. Приедайнес, 20 состоит из участка земли площадью 10 065 квадратных метров и недостроенного жилого дома. Рижскому самоуправлению будет принадлежать 5 782 квадратных метра земли и часть подземной автостоянки, а компании "Prana property" - 4 494 квадратных метра земли, на которых находится жилой дом и подземная автостоянка.

Обе стороны долгое время пытались договориться о том, как использовать территорию обрушившегося магазина "Maxima".

"Prana property" хотела достроить жилой дом, на первых этажах которого могли бы разместиться коммерческие площади, а также разбить парк и создать место памяти жертв золитудской трагедии.

Дума хотела построить мемориал, не предполагающий места для работы коммерсантов, с минимальной жилой зоной.

В качестве компромисса с бизнесменами дума согласилась с тем, что на первых двух этажах здания не будет вестись коммерческая деятельности, а остальные этажи можно будет использовать как жилые.

Несмотря на то, что это предложение в июле было одобрено комитетом городской собственности Рижской думы, общество "Золитуде 21.11" выразило протест против него, заявив, что такое развитие событий возможно только в случае, если у самоуправления нет возможности выкупить или изъять для общественных нужд часть собственности, принадлежащую "Prana property".

По словам Лочмеле-Луневой, в середине сентября общество "Золитуде 21.11" встретилось с председателем Рижской думы Олегом Буровым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

В ходе встречи Буров пояснил, что "Prana property" готова продать дом за сумму не менее 2-3 млн евро, однако, по мнению самоуправления, в ситуации ограниченных средств было бы нецелесообразно выкупать за такие деньги дом, чтобы потом его снести.

"Правление согласилось с тем, что мы идем в направлении компромисса и прекращаем совместное владение данной собственностью", - подтвердила Лочмеле-Лунева.

По ее словам, большая часть подземной парковки будет снесена и будет построена новая несущая стена. "Prana property" готова не размещать в этом здании коммерческие площади и обещает согласовать визуальный облик дома с визуальным обликом мемориала. Также представителям общества было обещано обеспечить безопасность здания.