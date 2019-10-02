Босая Тодоренко станцевала с ТЭФИ в руках

На церемонию Регина пришла в черном платье-мини, рукава которого были украшены пышными воланами. На ногах у звезды были босоножки. Столь смелый выбор обуви шокировал журналистов, которые наблюдали за красной дорожкой. Погода в Москве пасмурная и холодная, но телеведущую это не смутило.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 2 Окт 2019 в 3:22 PDT

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 2 Окт 2019 в 3:24 PDT

"Я очень клевая ведущая. Мне кажется, что это оценка моей работы", - заявила она представителям СМИ.

Когда объявили, что лучшей ведущей стала Регина, звезда не могла сдержать эмоции и пустилась в пляс.

"Мне нужно было родить, чтобы получить эту премию... Спасибо каналу "Пятница!", за то, что я родила такой проект", - воскликнула Тодоренко.

Звезда также поблагодарила всю съемочную команду и генерального директора канала "Пятница" Николая Картозия.

Публикация от Регина Тодоренко (@reginatodorenko_fan01) 2 Окт 2019 в 5:46 PDT

"Лучшим ведущим спортивной программы" стал Дмитрий Губерниев. Катерина Гордеева и Николай Солодников получили статуэтку за "Орел и решка. Семья" ("Пятница!").

Еще один проект "Пятницы!" стал лучшей утренней программой - "Утро пятницы", а лучшее дневным шоу назвали "Судьбу человека с Борисом Корчевниковым" ("Россия 1").

В номинации "Журналистское расследование" ТЭФИ наградило шоу "Инсайдеры" ("Пятница!").

"Пятница!" также получила ТЭФИ в категории "Развлекательная программа "Образ жизни" - "Секретный миллионер" и лучшая просветительская программа "Мир наизнанку". Генеральный директор канала Николай Картозия получил статуэтку за документальный проект "Попроси у неба".

В седьмой раз лучшей телеигрой стала программа "Что? Где? Когда?" (Первый канал), лучшим проектом о спорте — "Тотальный футбол" ("Матч ТВ"), лучшим дневным сериалом — "ИП Пирогова" ("Супер"), лучшим реалити-шоу — "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" (ТВ-3).

Лучшим промо стал ролик о чемпионате мира по футболу (Первый канал).