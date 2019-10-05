НХЛ вернулась! Что обещает новый сезон латвийским хоккеистам?

Наименьшим опытом среди латышей, которым предусмотрено место в составах НХЛ, обладает именно вратарь Мерзликин. Несмотря на то, что он принял участие уже в нескольких проверочных играх, первый матч, в котором ему удастся сыграть в регулярном сезоне, будет официальным дебютом Мерзликина в НХЛ.

Пока ещё остаётся только гадать о роли Элвиса в команде, но, исходя из наблюдений за иностранными СМИ, велика вероятность, что в начале сезона ему придётся смириться с ролью второго вратаря.

Но хорошая новость в том, что латвийский вратарь многократно получал похвалу от тренерского штаба "Коламбуса".

"В своей команде я куда больше хочу видеть парня, которого лишь немного надо уговорить не бежать в стену, а не такого, которого к стене надо прижимать. В случае с Элвисом всё очень хорошо", - поделился в интервью главный тренер команды.

Главным конкурентом Мерзликина в борьбе за место в воротах "Коламбуса" будет Йоонас Корписало, но расслабиться не даст и ещё один финский игрок - юный талант Вейни Вехвиляйнен.

"Коламбус" начал новый сезон в ночь на 5 октября домашним матчем против "Торонто Мейпл Лифс" - 1:4.

Элвис Мерзликин ФОТО: AP/Scanpix

В рядах "Оттава Сенаторз" хорошую игру на проверочных матчах продемонстрировал нападающий Рудольф Балцерс. Во время одгого из матчей латвийский нападающий отметился высокой результативностью, забивая шайбы в ворота и помогая товарищам по команде.

К сожалению, удачно начатый предсезон прервала невовремя полученная травма, которая не позволит Балцерсу вернуться на лёд аж до конца декабря. И пусть для Балцерса и была предусмотрена роль нападающего в рядах "Сенаторз", нельзя исключать возможности, что перед возвращением его отправят в АХЛ, чтобы вернуть игровую форму.

НХЛ особенно безжалостная лига, в которой получение травм в самом начале сезона чревато потерей места, ведь существует целая лига (АХЛ), состоящая из фарм-клубов, где каждый игрок ждёт возможности занять вакантную позицию в составе главного клуба.

Когда Балцерс оправится после травмы, его главными конкурентами в "Оттаве" будут Микель Бодкер (7+28 в прошлом сезоне), Энтони Дуклер (19+34) и Брэди Ткачук, который в прошлом сезоне, будучи всего лишь первогодкой, набрал 45 очков результативности (22+23).

"Оттава" в ночь на 3 октября открыла новый сезон выездным матчем против "Торонто Мейпл Лифс". В этом противостоянии сильнее оказались хозяева - 5:3 (0:1, 4:1, 1:1).

Рудольф Балцерс (слева) ФОТО: AP/Scanpix

Во второй половине прошлого сезона Теодор Блюгер смог закрепиться в составе "Питтсбурга", набрав десять очков результативности (6+4) за 28 игр.

Главной ролью Блюгера будет не забрасывание шайь, а стабильная игра в защите и успешная работа в меньшинстве.

Латвийский игрок также поделился, что в этом сезоне он избрал другой подход к тренировкам, что дало ему результаты в улучшении скольжения, за что Блюгер был положительно отмечен иностранными СМИ.