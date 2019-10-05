НХЛ вернулась! Что обещает новый сезон латвийским хоккеистам?

Национальная хоккейная лига (НХЛ) новый сезон открыла в ночь со 2 на 3 октября. Ожидается, что в этом году в составах команд НХЛ на лёд выйдут 4 латвийских хоккеиста - Земгус Гиргенсонс, Элвис Мерзликин, Теодор Блюгер и Рудольф Балцерс.
Наименьшим опытом среди латышей, которым предусмотрено место в составах НХЛ, обладает именно вратарь Мерзликин. Несмотря на то, что он принял участие уже в нескольких проверочных играх, первый матч, в котором ему удастся сыграть в регулярном сезоне, будет официальным дебютом Мерзликина в НХЛ.
Пока ещё остаётся только гадать о роли Элвиса в команде, но, исходя из наблюдений за иностранными СМИ, велика вероятность, что в начале сезона ему придётся смириться с ролью второго вратаря.
Но хорошая новость в том, что латвийский вратарь многократно получал похвалу от тренерского штаба "Коламбуса".
"В своей команде я куда больше хочу видеть парня, которого лишь немного надо уговорить не бежать в стену, а не такого, которого к стене надо прижимать. В случае с Элвисом всё очень хорошо", - поделился в интервью главный тренер команды.
Главным конкурентом Мерзликина в борьбе за место в воротах "Коламбуса" будет Йоонас Корписало, но расслабиться не даст и ещё один финский игрок - юный талант Вейни Вехвиляйнен.
"Коламбус" начал новый сезон в ночь на 5 октября домашним матчем против "Торонто Мейпл Лифс" - 1:4.
В рядах "Оттава Сенаторз" хорошую игру на проверочных матчах продемонстрировал нападающий Рудольф Балцерс. Во время одгого из матчей латвийский нападающий отметился высокой результативностью, забивая шайбы в ворота и помогая товарищам по команде.
К сожалению, удачно начатый предсезон прервала невовремя полученная травма, которая не позволит Балцерсу вернуться на лёд аж до конца декабря. И пусть для Балцерса и была предусмотрена роль нападающего в рядах "Сенаторз", нельзя исключать возможности, что перед возвращением его отправят в АХЛ, чтобы вернуть игровую форму.
НХЛ особенно безжалостная лига, в которой получение травм в самом начале сезона чревато потерей места, ведь существует целая лига (АХЛ), состоящая из фарм-клубов, где каждый игрок ждёт возможности занять вакантную позицию в составе главного клуба.
Когда Балцерс оправится после травмы, его главными конкурентами в "Оттаве" будут Микель Бодкер (7+28 в прошлом сезоне), Энтони Дуклер (19+34) и Брэди Ткачук, который в прошлом сезоне, будучи всего лишь первогодкой, набрал 45 очков результативности (22+23).
"Оттава" в ночь на 3 октября открыла новый сезон выездным матчем против "Торонто Мейпл Лифс". В этом противостоянии сильнее оказались хозяева - 5:3 (0:1, 4:1, 1:1).
Во второй половине прошлого сезона Теодор Блюгер смог закрепиться в составе "Питтсбурга", набрав десять очков результативности (6+4) за 28 игр.
Главной ролью Блюгера будет не забрасывание шайь, а стабильная игра в защите и успешная работа в меньшинстве.
Латвийский игрок также поделился, что в этом сезоне он избрал другой подход к тренировкам, что дало ему результаты в улучшении скольжения, за что Блюгер был положительно отмечен иностранными СМИ.
"До этого была и сила, и мощность, у ног тоже, но всё-таки я не до конца контролировал своё тело и терял много энергии", - рассказывает Блюгер об изменениях в тренировках.
Ожидается, что Блюгер станет третьим или четвёртым сменным игроком, так как в первых двух связках предстоит встреча с такими игроками, как Сидни Кросби и Евгений Малкин. В то же время можно смело прогнозировать, что латвийский нападающий сыграет важную роль именно в нейтрализации противников при большинстве.
"Питтсбург" новый сезон начали в ночь на пятницу, уступив дома хоккеистам из "Баффало" Земгуса Гиргенсонса - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0). Оба хоккеиста вышли на лёд, но не отметились результативными действиями.
Земгус Гиргенсонс - самый опытный из латвийских игроков, которые выступают в НХЛ. Для него этот сезон станет уже седьмым в самой сильной хоккейной лиге мира.
Новый тренер "Баффало" Ральф Крюгер, положительно отозвался о латвийском нападающем, особенно выделяя его высокий профессионализм.
"Он всё время работает на 100%, от самого начала тренировки до её конца. Поэтому на матчах он играет вполне стабильно", - слова Крюгера с домашней страницы НХЛ.
Гиргенсонс считается очень хорошим и энергичным игроком, который крайне точно выполняет свои обязанности в защите. В нападении же латыш не отличился особо высокой результативностью, так как за последние четыре сезона ему не удалось набрать больше 20 результативных очков.
Нужно отметить, что "Баффало" продлили контракт Гиргенсонса всего лишь на один сезон. Это значит, что у нападающего будет очень высокая мотивация, чтобы как нельзя лучше проявить себя. Поэтому нельзя также исключать возможности, что в этом сезоне Гиргенсонс отличится куда более высокой результативностью, в сравнении с предыдущими годами.
Ожидается, что во время сезона Гиргенсонс будет в третьей или четвёртой смене нападающих и отправится на поле при меньшинстве.
Стоит упомянуть, что в новом сезоне НХЛ может состояться дебют нападающего Родриго Аболса, который начнёт сезон в составе фарм-клуба "Флорида Пантерз" в чемпионате АХЛ.
Напомним, что в регулярном сезоне НХЛ всего будет проведено 82 игры.