Дело Римшевича и Мартинсонса: судья уволилась по собственному желанию

Она сказала, что с 13 сентября судья находится на больничном, и у председателя суда Рижского района Инесе Силиневичи нет информации о причинах ее ухода с работы.

Председатель суда решает, кому передать примерно 30 уголовных дел, которые рассматривает Битениеце.

По словам Силиневичи, пока не ясно, удастся ли рассмотреть все дела, в том числе дело Римшевича, в ранее назначенные дни. Рассмотрение дела планировалось начать 4 ноября.

Как сообщалось ранее, дело первоначально было направлено суду Видземского предместья Риги, потому что, с точки зрения прокуратуры, преступление было совершено в Риге. Однако суд Видземского предместья перенаправил дело в Юрмалу, потому что последнее правонарушение, фигурирующее в деле, было совершено в Юрмале.

Судья Юрмальского суда констатировала, что указанное правонарушение было совершено в 2012 году, и в материалах дела имеются и другие преступления, совершенные позже, в том числе взяточничество.

Она направила дело обратно в суд Видземского предместья Риги.

Силиневича обратилась в Верховный суд и другие органы, потому что закон не оговаривает, как поступать в таких ситуациях. Дело повторно передано в суд Рижского района, однако в Юрмале в этот период все судьи, кроме одной, находились в отпуске, и дело в рандомном порядке получила судья Инесе Битениеце, работающая в суде Рижского района в Риге.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска ранее сообщила, что Римшевич обвиняется в двух преступлениях -

прием взятки в виде поездки на отдых и денежная взятка. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.

Мартинсонсу инкриминируются два преступления -