Дело Римшевича и Мартинсонса: судья уволилась по собственному желанию

Судья суда Рижского района Инесе Битениеце, которая была назначена для рассмотрения дела о коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, подала министру юстиции Янису Бордансу заявление об увольнении по собственному желанию, сообщила агентству LETA представитель судебной администрации Инара Макарова.
Она сказала, что с 13 сентября судья находится на больничном, и у председателя суда Рижского района Инесе Силиневичи нет информации о причинах ее ухода с работы.
Председатель суда решает, кому передать примерно 30 уголовных дел, которые рассматривает Битениеце.
По словам Силиневичи, пока не ясно, удастся ли рассмотреть все дела, в том числе дело Римшевича, в ранее назначенные дни. Рассмотрение дела планировалось начать 4 ноября.
Как сообщалось ранее, дело первоначально было направлено суду Видземского предместья Риги, потому что, с точки зрения прокуратуры, преступление было совершено в Риге. Однако суд Видземского предместья перенаправил дело в Юрмалу, потому что последнее правонарушение, фигурирующее в деле, было совершено в Юрмале.
Судья Юрмальского суда констатировала, что указанное правонарушение было совершено в 2012 году, и в материалах дела имеются и другие преступления, совершенные позже, в том числе взяточничество.
Она направила дело обратно в суд Видземского предместья Риги.
Силиневича обратилась в Верховный суд и другие органы, потому что закон не оговаривает, как поступать в таких ситуациях. Дело повторно передано в суд Рижского района, однако в Юрмале в этот период все судьи, кроме одной, находились в отпуске, и дело в рандомном порядке получила судья Инесе Битениеце, работающая в суде Рижского района в Риге.
Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска ранее сообщила, что Римшевич обвиняется в двух преступлениях -
прием взятки в виде поездки на отдых и денежная взятка. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.
Мартинсонсу инкриминируются два преступления -
поддержка предложения взятки и поддержка принятия взятки. Ему тоже предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.