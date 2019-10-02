Российские пограничники обстреляли браконьеров из Северной Кореи

В среду, 2 октября, российские пограничники открыли огонь по северокорейскому рыболовному судну в территориальных водах РФ в Тихом океане. В ходе обстрела были ранены пять рыбаков, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ).
"Были ранены пять браконьеров, они получают медицинскую помощь", - указали в ФСБ, добавив, что корабль браконьеров был задержан.
Россия в последние месяцы показывала все большее недовольство деятельностью северокорейских браконьеров в водах восточного побережья РФ.
В прошлом месяце один из кораблей браконьеров отказался подчинятся приказам береговой охраны и начался обстрел, в результате которого погиб один рыбак и несколько пограничников пострадали.
В сентябре Россия задержала сотни северокорейских рыбаков.
На права на рыболовство в регионе претендуют Россия, Япония, Северная Корея и Южная Корея, иногда между государствами возникают разногласия.
Однако риск быть задержанными или убитыми не мешает бедным северокорейцам ловить рыбу. Эксперты считают, что правительство Северной Кореии не посмеет остановить их незаконную деятельность.
Браконьеры используют дрифтерные сети, которые запрещены в России с 2015 года, поскольку они без разбора захватывают всех живых существ в море, начиная с лосося, и, заканчивая тюленям, также они могут быть опасны для дайверов.