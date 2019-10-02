Российские пограничники обстреляли браконьеров из Северной Кореи

"Были ранены пять браконьеров, они получают медицинскую помощь", - указали в ФСБ, добавив, что корабль браконьеров был задержан.

Россия в последние месяцы показывала все большее недовольство деятельностью северокорейских браконьеров в водах восточного побережья РФ.

В прошлом месяце один из кораблей браконьеров отказался подчинятся приказам береговой охраны и начался обстрел, в результате которого погиб один рыбак и несколько пограничников пострадали.

В сентябре Россия задержала сотни северокорейских рыбаков.

На права на рыболовство в регионе претендуют Россия, Япония, Северная Корея и Южная Корея, иногда между государствами возникают разногласия.

Однако риск быть задержанными или убитыми не мешает бедным северокорейцам ловить рыбу. Эксперты считают, что правительство Северной Кореии не посмеет остановить их незаконную деятельность.