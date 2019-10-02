Чт, 3.10.2019
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Госполиция нашла пожилую женщину, пропавшую в окрестностях Огре
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ФОТО: Valsts policija

Государственной полиции удалось найти пропавшую 2 октября в окрестностях Огре пожилую женщину, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Женщина 1937 года рождения вчера вышла из своего дома в Огресгалской волости Огрского края и не вернулась.

Сегодня некий мужчина заметил ее сидящей в лесу недалеко от города Огре. Женщина заблудилась. Она была в сознании, однако из-за проблем со здоровьем была доставлена в медицинское учреждение.

Госполиция благодарит очевидцев, а также всех, кто помогал в розыске пропавшей женщины, особенно Национальные вооруженные силы, которые предоставили вертолет.

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