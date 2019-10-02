Госполиция нашла пожилую женщину, пропавшую в окрестностях Огре
Государственной полиции удалось найти пропавшую 2 октября в окрестностях Огре пожилую женщину, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Женщина 1937 года рождения вчера вышла из своего дома в Огресгалской волости Огрского края и не вернулась.
Сегодня некий мужчина заметил ее сидящей в лесу недалеко от города Огре. Женщина заблудилась. Она была в сознании, однако из-за проблем со здоровьем была доставлена в медицинское учреждение.
Госполиция благодарит очевидцев, а также всех, кто помогал в розыске пропавшей женщины, особенно Национальные вооруженные силы, которые предоставили вертолет.