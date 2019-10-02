Полиция разыскивает пропавшую без вести пенсионерку

Во вторник, 1 октября, или же сегодня, 2 октября, утром женщина вышла из своего места жительства в Огресгалской волости Огрского края и до сих пор не вернулась.

Рост пенсионерки составляет около 160 сантиметров, у нее седые волосы. Саулцерите была одета в красную куртку или пальто, спортивные штаны, на голове у нее была коричневая шапка, а на ногах - черная резиновая обувь. В районе висков с левой стороны у женщины есть родинка. У пенсионерки могут быть провалы в памяти.