Принц Гарри и Меган Маркл путешествуют, нежно держась за руки
Шестидневный визит в Южную Африку подошел к концу, и герцоги Сассекские со своим наследником Арчи возвращаются в Великобританию. "Как переполненная тарелка" - так назвала Меган Маркл эту первую совместную семейную поездку в Африку.
Однако, несмотря на насыщенную программу мероприятий, герцогиня счастлива, что имела возможность провести время с мужем, принцем Гарри. "В последнее время мне его очень не хватало", - призналась она.
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