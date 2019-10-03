Чт, 3.10.2019
Нужно обеспечить, чтобы до средней школы государственный язык был полностью освоен. Не может существовать дискриминирующая ситуация, когда у молодежи, растущей в латышской среде, есть преимущества по сравнению с теми, у кого эта возможность зависит от школы. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Принц Гарри и Меган Маркл путешествуют, нежно держась за руки
Как голубки!

ФОТО: Reuters/SIPA/Scanpix

Шестидневный визит в Южную Африку подошел к концу, и герцоги Сассекские со своим наследником Арчи возвращаются в Великобританию. "Как переполненная тарелка" - так назвала Меган Маркл эту первую совместную семейную поездку в Африку.

Однако, несмотря на насыщенную программу мероприятий, герцогиня счастлива, что имела возможность провести время с мужем, принцем Гарри. "В последнее время мне его очень не хватало", - призналась она.

ФОТО: POOL / REUTERS

ФОТО: PPE/SIPA / PPE/SIPA

ФОТО: Reuters/ScanPix

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