"Забытый" в психбольнице юноша отказался от основного образования

Изначально молодой мужчина не проинформировал о своем решении адвоката Артура Звейсалниекса, который защищает его интересы. Защитник прав юноши еще в мае подчеркивал, что у парня есть возможность получить образование и это является одной из важнейших вещей, поскольку ранее он обучался неполноценно.

По словам Звейсалниекса, юноша отказался от вечерней школы по нескольким причинам, однако все же высказал желание все же получить образование.

Как пояснили в Департаменте благосостояния Рижской думы, столичное самоуправление обеспечивает парню поддержку в рамках индивидуальной прораммы по социальной реабилитации, в том числе дума помогает решать вопросы образования, однако от нынешнего предложения юноша отказался. .

"В любом случае оказание поддержки будет продалжаться настолько долго, насколько это будет необходимо", - пообещала заместитель руководителя Отдела информирования жителей Департамента благосостояния Линда Сауса.

Несмотря на то, что в дальнейшем будет решаться вопрос о получении образования, в связи с необеспечением прав молодого мужчины готовится также исковое заявление суду, заявил Звейсалниекс.

"Я думаю, что это вопрос месяца или двух, и мы подадим общий иск. Это будет гражданский иск против самоуправления и государства в целом, в чьей компетенции было обеспечение защиты прав упомянутого лица, что, очевидно, не делается полноценно", - указал адвокат.

Галерея: Новый корпус детской психоневрологической больницы Ainaži

Рижский сиротский суд, Госинспекция по защите прав детей, а также Министерство здравоохранения несут на себе главную ответственность за этот случай. Кроме того Минздрав ответственен за надзор за Ainaži. Для подготовки иска еще необходимо время, поскольку он обладает сложной юридической конструкцией - права юноши нарушались несколько лет назад.

Как ранее сообщала передача Латвийского телевидения de facto, государственные и муниципальные должностные лица допустили, что мальчик был почти на девять лет "забыт" в психоневрологиечской больнице.

Его в раннем возрасте отняли у матери, единственными источником доходов которой было попрошайничество.

Со временем мальчика усыновил одинокий мужчина - моряк дальних рейсов, который без юридического обоснования жил с сыном подростком разведенной жены. Ему разрешили принять семилетнего мальчика.

За весь этот период несколько несвязанных между собой учреждений сообщили Госполиции свои подозрения в том, что мужчина сексуально использовал ребенка и проявлял к нему насилие. Однако Госполиция не расследовала дело о сексуальном насилии, а все переданные в 1999 и 2000 годах заявления исчезли.

В середине 2000 года мальчик попал в психоневрологическую больницу Ainaži, где он провел почти девять лет. Сразу после этого его поместили в реабилитационный центр Marsa gatve.Там после консультаций врача ему перестали давать сильные медикаменты для снижения агрессивности и выяснилось, что практически совершеннолетний парень не знал ни времен года, ни букв, ни цифр.

Из-за пережитого он обратился в в Бюро омбудсмена, который сделал вывод - в реабилитационном центре страдания мальчика только умножили.

В бюро указали, что сиротский суд должен был назначить законного представителя или опекуна. На тот момент у мальчика были живые родители, а также обе бабушки, однако Рижский сиротский суд их не проинформировал. Все эти девять лет юношу никто не навещал и юридически он никому не принадлежал.