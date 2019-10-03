КХЛ установила новый рекорд посещаемости

В сентябре в рамках регулярного чемпионата было сыграно 140 матчей, которые посетили 946 327 зрителей, что в среднем составило 6759 зрителей на одной игре это новый рекорд лиги. Предыдущее лучшее достижение принадлежало сентябрю сезона-2014/2015 - 6300 зрителей.

Средняя заполняемость арен составила 74,4%. Лидерами по этому показателю являются "Автомобилист" (99%), СКА (98,9%), "Торпедо" (97,6%), "Сибирь" (95,2%) и минское "Динамо" (88,9%).

Что касается рижского "Динамо", то команда потерпела поражения в последних шести матчах, а в последних трёх - не смогла забросить ни одной шайбы в ворота соперника. Всё это могло негативно отразиться на посещаемости "Арены Рига".

На последнем матче, который "динамовцы" провели дома против омского "Авангарда", на трибунах присутствовало около 4500 зрителей.