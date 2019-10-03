КХЛ установила новый рекорд посещаемости

Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) в сентябре установила новый рекорд посещаемости. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В сентябре в рамках регулярного чемпионата было сыграно 140 матчей, которые посетили 946 327 зрителей, что в среднем составило 6759 зрителей на одной игре это новый рекорд лиги. Предыдущее лучшее достижение принадлежало сентябрю сезона-2014/2015 - 6300 зрителей.
Средняя заполняемость арен составила 74,4%. Лидерами по этому показателю являются "Автомобилист" (99%), СКА (98,9%), "Торпедо" (97,6%), "Сибирь" (95,2%) и минское "Динамо" (88,9%).
Что касается рижского "Динамо", то команда потерпела поражения в последних шести матчах, а в последних трёх - не смогла забросить ни одной шайбы в ворота соперника. Всё это могло негативно отразиться на посещаемости "Арены Рига".
На последнем матче, который "динамовцы" провели дома против омского "Авангарда", на трибунах присутствовало около 4500 зрителей.
Следующий матч "Динамо" проведёт уже 5 октября - в Москве против ЦСКА. Затем у рижан запланированы два домашних матча - 7 октября против "Витязя" и 9 октября против минского "Динамо".