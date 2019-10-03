"Мисс Москва" после развода с экс-королем Малайзии требует от него невообразимую сумму

Издание сообщает, что, по данным анонимных источников, Воеводина запросила у султана квартиру в Москве стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов, дом в Лондоне за 8 миллионов фунтов, а также 24 тысячи фунтов в месяц на содержание сына.

"За кого она меня принимает? За Билла Гейтса? - цитирует издание возмущенного Мухаммада V со слов приближенных. -

Леон в следующем году поступает в Итонский колледж (частная британская школа для мальчиков. - Прим. ред.)? Или на что нужны такие огромные деньги для маленького ребенка?".

Отмечается, что в браке султан щедро одаривал супругу дорогими вещами - в частности, ее обручальное кольцо, созданное ювелиром Джейкобом Арабо, обошлось ему в 203 тысячи фунтов стерлингов. Кроме того, Воеводина получила в подарок автомобиль Porsche Cayenne стоимостью примерно 117 тысяч фунтов.

Напомним, в ноябре 2018 года СМИ сообщили, что российская модель, обладательница титула "Мисс Москва" 2015 года Оксана Воеводина и король Малайзии Мухаммад V сыграли свадьбу.

Правителю пришлось отречься от престола, так как подданные были против его брака с иностранкой, а его молодую супругу новый статус обязал отказаться от модельной карьеры. Кроме того, девушка приняла ислам и взяла новое имя - Рихана.

21 мая этого года бывшая модель родила первенца, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Новоиспеченная мама рассказывала подписчикам в соцсетях о счастье, которое она ощущает, и утверждала, что ни на шаг не отходит от наследника.

Однако буквально через месяц после рождения Воеводина оставила сына - она не смогла отказаться от предложения стать членом жюри конкурса "Краса России 2019" и прилетела в Москву.

О разводе Мухаммада V и Оксаны Воеводиной стало известно 17 июля. Как писала тогда малайзийская газета New Straits Times,

супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а 1 июля процедура оформления расторжения брака была завершена.

Позднее в прессе высказывались предположения о том, что причиной развода стала неверность бывшей королевы красоты мужу.

Сама же она отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства, заявив, что родила сына в браке и нет оснований полагать, что его отцом может быть другой мужчина.