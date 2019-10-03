В Москве ограбили бизнес-партнёра Аллы Пугачевой

Преступники вломились в кабинет Илиопуло через окно, взяв с собой сейф, в котором была приличная сумма - миллион рублей, а также в нём находились ценные бумаги, рассказал собеседник издания.

В группу компаний "Новард", которой руководит Илиопуло, входит обувная корпорация "Эконика". Именно с ней Алла Борисовна сотрудничает уже 22 года.

"До встречи с Андреем Илиопуло бизнес-проекты мне не удавались. Меня многие подбивали открыть бизнес, но все заканчивалось либо воровством, либо бездельем на производстве. И я думала, что мне уже не повезет в этом вопросе. А потом повезло - встретила Андрея Илиопуло", - приводит слова Примадонны издание.

С 1997 года Алла Борисовна разрабатывает авторские коллекции обуви и аксессуаров для "Эконики".

"Для меня самое главное, чтобы обувь была не только элегантной, но и удобной. У меня всегда были не очень здоровые ноги. Поэтому выбираю всегда долго, что надену на ноги. Конечно же, я не раз выходила на сцену без каблуков, но это не выглядит так эффектно, как хотелось бы. Стараюсь найти интересные модели, чтобы все забыли о том, что обувь без каблука", - приводит "Комсомольская правда" слова Аллы Борисовны.