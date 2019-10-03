Гадалка обманула фигуристку Сотникову на 2 миллиона рублей

По информации источника, спортсменка в социальной сети Instagram нашла женщину, которая оказывает оккультные услуги. Сообщается, что Сотникова перевела ей 2 миллиона рублей (примерно 28 тысяч евро), но затем гадалка перестала выходить на связь. После этого спортсменка решила обратиться в полицию.

Об инциденте сообщает также агентство РИА "Новости", но без указания фамилии потерпевшей.

"Поступил материал проверки по заявлению гражданки 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться. Услуги оказывались дистанционно. Так, в период времени с 21 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года гражданка перевела неизвестной женщине по имени "Ольга" принадлежащие ей денежные средства на сумму 2 миллиона рублей", - рассказали в полиции.

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", гадалка, обманувшая Сотникову, обещала вылечить сестру фигуристки. У Маши Сотниковой редкое заболевание, которое вызывает грубые дефекты лицевой части черепа. Мошенница якобы сказала Сотниковой, что это не болезнь, а сглаз, который можно снять за 2 миллиона рублей.